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Hac kayıt güncelleme tarihi ne zaman? 2023 Hac kayıtlarında son gün ne zaman?

2023 yılı Hac kayıtları için son güncelleme tarihi ve hac kayıt başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Kutsal görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hac kayıt ve son güncelleme tarihini araştırıyor. Peki, Hac kayıt güncelleme tarihi ne zaman? 2023 Hac kayıtlarında son gün ne zaman?

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:32
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Hac kayıt güncelleme tarihi ne zaman? 2023 Hac kayıtlarında son gün ne zaman?

Hac kayıt güncelleme tarihi ne zaman? 2023 Hac kayıtlarında son gün ne zaman?
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Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar 2023 yılı için hac kayıtlarını bekliyordu. Müftülükten yapılan açıklamadan hac kayıtlarının nereden yapılacağı ve son hac kayıt güncelleme tarihi paylaşıldı. Peki, Hac kayıt güncelleme tarihi ne zaman? 2023 Hac kayıtlarında son gün ne zaman?

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak.

Erzincan Müftülüğünden yapılan bilgilendirmede, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekleri bildirildi.

Bilgilendirmede konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Vatandaşlarımız devlet veya katılım bankalarından birinden internet bankacılığı yoluyla veya şahsen giderek; bir defaya mahsus 250 lira yatıracak.

Hac ön kayıtları 05 - 26 Ocak tarihleri arasında aşağıdaki e- Devlet linki üzerinden yapılacak.

https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-islemleri Önceki yıllarda kaydı bulunan vatandaşlarımızın kayıtları 5 Ocak günü otomatik yenilenecek.

Aynı yıl kayıt olan Hacı adayları kayıt birleştirmelerini e- Devlet üzerinden yapabilecek.

Farklı yıllarda kaydolan Hacı adaylarının kayıt birleştirmeleri İl ve İlçe Müftülükler yoluyla yapılacak.

65 yaş üstündeki Hacı adaylarının; Hacca gidip gidemeyeceği, Covid-19 aşısı vurulma şartı olup olmayacağı, ülkemize verilecek kontenjan ve kura çekimi tarihi gibi konular; 9 Ocakta Arabistan'daki görüşme sonrası belli olacak.

Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir."

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