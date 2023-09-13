Hac kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlara yönelik ön kayıtlar bugün itibarıyla başladı.

Başvurular, 11 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar, öncelikle kayıt ücreti olan 450 lirayı yatırdıktan sonra hac ön kaydını oluşturabilecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair bilgiye, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden, Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜNCELLENEBİLECEK

Ön kayıt döneminde, kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlar, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.