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Hac kayıtları başvuru tarihi ne zaman? 2023 hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac kayıtları başvuru tarihine ilişkin yeni bir duyuru yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığına göre 2023 hac kayıtları başvuru tarihi uzatıldı. Peki, Hac kayıtları başvuru tarihi ne zaman? Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı mı?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:41
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Hac kayıtları başvuru tarihi ne zaman? 2023 hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı mı?

Hac kayıtları başvuru tarihi ne zaman? 2023 hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı mı?
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerine ilişkin duyuruda bulundu. Diyanetin yaptığı duyuruda 2023 yılı hac kayıtları başvuru tarihinin uzatıldığını yazdı. Peki, Hac kayıtları başvuru tarihi ne zaman? 2023 hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı mı?

2023 HAC KAYITLARI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Vatandaşlar hac kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek Kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Kayıtların ardından hac kura tarihinin açıklanması bekleniyor.

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