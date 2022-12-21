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Hac kayıtları başladı mı? 2023 yılı hac kayıt ücretleri ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından Ramazan ayı hac umre kayıtlarının başladığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyenlere “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladıklarını açıkladı. Ramazan ayında kutsal görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Hac kayıtlarına dair pek çok bilgiyi merak ediyor. Peki, Hac kayıtları ne zaman? Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:52
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Hac kayıtları ne zaman? 2023 Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Hac kayıtları başladı mı? 2023 yılı hac kayıt ücretleri ne kadar?
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Kutsal görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hac kayıtlarına dair bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı için umre kayıtlarını farklı tur seçenekleriyle hac programı hazırladıklarını duyurdu. Peki, Hac kayıtları ne zaman? Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kayıtlarının başladığını duyurdu ve hac kayıtları için detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaş için 'hac.gov.tr' internet adresini paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı. Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz Ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı" şeklinde duyurdu.

2023 HAC KAYITLARI İÇİN ÜCRET NE KADAR?

Vatandaşların tercih edecekleri umre programına karar verenler, Başkanlık internet sitesinde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Hac kayıtları için tur ücretleri Suudi Arabistan Riyali olarak 5 bin 500 SAR'dan başlıyor. Bu fiyat Türk Lirası olarak 27 bin 284 TL'ye tekabül ediyor.

2023 HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 19 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.

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