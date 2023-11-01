Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac kura takvimi belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2024 yılı Hac kuralarına ilişkin konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2024 yılı kura takvimini belirledi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac kura takvimi belli oldu mu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac kura takvimi belli oldu mu?

Hacı kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adayları sonrasında hac kura tarihlerini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hac kura takvimine ilişkin açıklama yaptı. Hacı adayları Hac kuralarının ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 Hac kura takvimi belli oldu mu?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kura tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan hac ön kayıtlarının 11 Ekim'de sona ermesi planlanıyordu. Hac ön kayıtları, yoğun talep sebebiyle 15 Ekim tarihine kadar alındı.

Hac ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından hac kura tarihi de yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre hac kuraları 2 Kasım 2023 Perşembe günü çekilecek.

Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları ile kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan kişiler e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacaklar. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

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