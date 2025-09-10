Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinde süre uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler."