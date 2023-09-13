Hac ön kayıtları başladı

Hac için ön kayıt başvuruları başladı. Gelecek yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

KAYNAK: AA
Hac ön kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlara yönelik ön kayıtlar bugün itibarıyla başladı.

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

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