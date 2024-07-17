Hac Özel Komite Toplantısı ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hac Özel Komite Toplantısı ertelendi

Endonezya Cumhuriyeti Halk Temsilciliği Konseyi'nin Hac Özel Komitesi'nin bugün gerçekleştirilmesi planlanan açılış toplantısı ertelendi.

Özel Komite üyesi Wisnu WIjaya, Hac uygulamasının değerlendirilmesine yönelik toplantının 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 13.00'te yapılmasının planlandığını söyledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre Wisnu konu hakkında "Endonezya Cumhuriyeti Halk Temsilciliği Konseyi liderliği katılamadığı için ertelendi" açıklamasında bulundu.

Wisnu ilk olarak Hac Özel Komitesi üyelerinin, başkanlarını seçme gündemiyle ilk toplantıya davet aldıklarını söyledi. Daveti yerine getirmek Endonezya'nın Orta Java 1 seçim bölgesinden Cakarta'ya doğru yola çıkan Wisnu, dün öğleden sonra ilk toplantının ertelendiği haberinin kendisine ulaştığını da sözlerine ekleyerek sitemde bulundu.

Wishnu açıklamasında "Hala genel sekretere soruyoruz. Toplantı tekrar ne zaman yapılacak? Kendisine tekrar bilgi verilene kadar dedi" diye konuştu.

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