Hacer adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hacer isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hacer ne demek? Hacer isminin anlamı nedir?

HACER NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hacer ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İsmail Peygamber’in annesinin adı.

- Hamd eden, şükreden.

HACER İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hacer ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Hacer adını koymak caizdir.