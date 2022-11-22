İslam inancından önemli bir yere sahip olan Hacerü’l Esved taşı Müslümanlar için önemli bir yere sahiptir. Tarihten günümüze merak edilen Hacerü’l-Esved taşı hakkında pek çok şey söylenmekte. Peki, Hacerü'l-Esved taşı nedir, nerededir? Hacerü'l-Esved Taşının özellikleri neler?

Hacerü'l Esved taşı İslam inancında özel bir yere sahiptir. Eskiden Arapların taştan putlara tapmış olması nedeniyle bu taşın eski bir putun parçası olduğuna dair yorumlara rastlanır. Ancak bu yorum İslam Dinine aykırıdır. Taşın Cennetten indirildiğine dair rivayetler ve Peygamber Efendimizin bulunduğu yere yerleştirmiş olması nedeniyle bu taşa özel bir önem verilir.

HACERÜ'L-ESVED NEDİR?

Hacerü'l Esved taşı, 30 santimetre civarında bir çapa sahip olan oval bir taştır. Rengi çok koyu bordodur. Siyaha yakın bir tonda olması nedeniyle "siyah taş" anlamına gelen hacerü'l esved adıyla anılır. Kabe'nin duvarında, yerden 1,5 metre kadar yükseklikte bulunur.

HACERÜ'L-ESVED TAŞI NEREDEN GELMİŞTİR?

Hacerü'l Esved Taşının Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından Kabe’nin ilk defa inşası sırasında buraya geldiği ve ilk olarak Hz. İbrahim tarafından yerine yerleştirildiği kabul edilir. Taşın cennetten geldiği de kabul edilir. Ancak ne zaman ve nasıl geldiğine dair tam bir bilgi yoktur. Hz. Nuh zamanında tufandan sonra indirildiğine dair rivayetler vardır. Bir başka rivayet de Kabe'nin inşası için Haz. İbrahim döneminde indirildiği yönündedir.

Taşın cennetten indiğine dair inanış sahih hadislere ve tarihi kaynaklara dayanır.

HACERÜ'L-ESVED TAŞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamberin bu taşa değer verip öpmüş olması nedeniyle hacca ve umreye gidenler de sünnet olarak görüp Hacerü'l Esved'i öpmek ister. Ancak bu haccın şartlarından biri değildir ve kalabalık hac dönemlerinde izdihamlara neden olabileceğinden taşa yaklaşmak için ısrar edilmemesi tavsiye edilir.

Hacerül Esved Taşı ilk olarak Hz. İbrahim tarafından Kabe'nin inşaatının başladığı yeri belirlemek için konmuştur. Tarih içinde Kabe bölgesi birçok kez el değiştirmiştir. Bu süreçlerde Hacerü'l Esved de zaman zaman bakımsız kalmış, kırılmış, hasar görmüştür. Mümkün olduğunca parçalar yapıştırılarak günümüze ulaşması sağlanmıştır.

Hz Muhammet döneminde bakımsız halde olan Kabe'nin yeniden inşası gerekmiştir. Bu inşa sırasında Hacerü'l Esved'in yerine yerleştirilmesi işini bütün kabileler kendileri üstlenmek istemiştir. Anlaşmazlığın çözülmesi için Emin sıfatıyla Hz. Muhammet hakem olarak seçilmiştir. Taşı bir bezin üzerine koyan Haz Muhammet kabile başkanlarının her birinin bu bezin bir ucundan tutmasını ve taşımasını istemiştir. Bu şekilde konulacağı yere kadar yükseltilen taş, Hz. Muhammet tarafından bizzat yerine yerleştirilmiştir.