Yeniçağ - Ankara / Şevket Gölük



Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhanelerde 15 Ekim’de başlayacak rezervasyon sistemine ve yemek ücretlerine yapılan zamlara karşı “Beslenme hakkımız gasp edilemez” diyerek eylem yaptı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, 15 Ekim’den itibaren yemekhanelerde rezervasyon sistemine geçilmesine karşı eylem yaptı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Rektörlük, ‘tasarruf’ adı altında yemekhanelerden yurtlara kadar her alanda kamusal harcamaları kısarak bizleri daha pahalı ve güvencesiz koşullara mahkum etmektedir” denildi.

Hacettepe Üniversitesi’nde 8 Ekim Pazartesi günü rektörlük tarafından yapılan duyuruya göre üniversitenin “rezervasyon ile yemek” sistemine geçtiği ve yemekhane ücretlerine zam geldiği öğrencilere bildirildi. Bu sisteme göre öğrenciler yemekhaneden yemek için önceden rezervasyon almak zorunda. Eğer rezervasyonlarını kaçırırlarsa da ekstra para ödemek zorunda bırakılıyor.

Yemekhanede israfı önlemek adı altında geçilen bu sisteme karşı Hacettepe öğrencileri bugün Yemekhane Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün dün yaptığı duyurusuyla, 15 Ekim’den itibaren yemekhanelerde rezervasyon sistemine geçileceği açıklandı. Artık yemek yiyebilmemiz için bir hafta önceden ne yiyeceğimizi ve hangi salonda olacağımızı seçmemiz isteniyor. Üstelik 35 lira olan yemek ücreti, rezervasyon yapanlar için 40, yapamayanlar için 50 liraya çıkarılıyor. Rezervasyon dışı kalan öğrenciler ise yemek bulamayacak duruma getiriliyor. Kalitesiz ve yetersiz yemeklere mahkûm edilirken, ‘israfı önleme’ bahanesiyle getirilen bu uygulama beslenme hakkımıza açık bir saldırıdır. Üniversite yönetimi rekor kârlar açıklarken, kamusal bütçeyi talan ederken ‘tasarruf’ diyerek sorumluluğunu bizlere yıkmakta, kamusal bir hizmeti piyasa mantığıyla yönetmeye çalışmaktadır. AKP iktidarının derinleştirdiği ekonomik kriz içinde, KYK bursuyla geçinemediğimiz bu dönemde yapılan her zam, yaşamımızı daha da zorlaştırmaktadır.” denildi.

Üniversite rektöründen görüşme talep etmek için Rektörlük önüne “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Nitelikli barınma haktır”, “Sermayeye değil eğitime bütçe” sloganlarıyla yürüyüş düzenleyen öğrencilere özel güvenlik tarafından müdahale edildi. Rektörlük ise öğrencilerin görüşme talebine olumlu dönüşte bulunmadı.