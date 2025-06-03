Hacı adayları Arafat’a yola çıkıyor! Kutsal topraklarda büyük buluşma

Türk hacı adaylarını Arafat’a taşıyacak Diyanet İşleri Başkanlığı, haccın rükünlerinin yerine getirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Hacı adaylarının ibadet ve günlük ihtiyaçları için büyük özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Mekke’deki ulaşım, sağlık, konaklama ve irşat ekipleri, Arafat’ta da hizmetlerini devam ettirecek.

Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre doğusundaki Arafat’a yarın başlayacak intikaller için hacı adayları, otellerinden otobüslerle alınarak Arafat’taki çadırlara götürülecek. Sorunsuz intikal için otobüsler birkaç tur yapacak.

KLİMALI YÜKSEK ÇADIRLAR

Hacı adaylarının Arafat’taki konaklamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yüksek sıcaklıklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını önlemek amacıyla sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.

Yemek ve su ihtiyaçları için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Hacı adaylarına büyük şok! Mekke’de fiyatlar uçtu

Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri ve kafile başkanları tarafından yeme, içme, israf ve çevre temizliği konularında bilgilendirme yapıldı. Çevre hassasiyeti gözetilerek çadır alanlarına çöp kutuları yerleştirildi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Arafat bölgesinde hacı adayları için sahra hastanesi kuruldu. Mekke ve Medine’de uzun süredir hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerindeki sağlık hizmetleri, Arafat’ta da devam edecek.

Arafat’ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programları düzenlenecek.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara aktarılacak.

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ERBAŞ, VAKFE DUASINI YAPACAK

Arife günü öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın gerçekleştireceği vakfe duasıyla vakfeye duracak.

Başkan Erbaş’ın yapacağı vakfe duası, Türkiye’den de canlı yayınla izlenebilecek.

Arafat vakfesi ve duasının ardından hacı adayları Müzdelife’ye geçecek. Burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacaklar. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinden sonra kafileler halinde Mina’ya yürüyecek.

Mina’ya ulaşıldığında yalnızca “Büyük Şeytan” olarak bilinen Akabe Cemresi’ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, hac organizasyonu tarafından vekaletle kesilecek. Traş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe’de Ziyaret Tavafı’nı yaptıktan sonra Haccın Sa’yini gerçekleştirecek.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırasıyla Küçük, Orta ve Büyük Cemre’lere 7’şer taş atılacak.

Hacılar, Mekke’den ayrılmadan önce son tavaf olan Vefa Tavafı’nı yapacak.

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Gribe benzeyen katil! Hacı adayları dikkat