Dün saat 16.30'dan itibaren Türk hacı adayları da dahil olmak üzere gruplar halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a doğru hareket etti.

Hareket öncesinde Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını sistemden tek tek kontrol etti. Kontrollerin ardından her kafileye ait bilgiler barkotlarla otobüslerin kapılarına yapıştırıldı. Bu uygulamanın, bu yıl ilk kez "kaçak hacılarla mücadele" amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Araçların Arafat'a doğru hareket etmesinin ardından, hacı adaylarını taşıyan otobüslerin çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı.

Kafile başkanları eşliğinde yönlendirilen hacı adayları, konaklayacakları bölgelere götürüldü ve geceyi klimalı çadırlarda geçirdi.

Bugün öğle ve ikindi namazları Cem-i takdim şeklinde birleştirilecek ve ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Vakfe duası yapılacak. Hacı adayları, Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyorlar.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak olan hacı adayları daha sonra Müzdelife'ye geçecekler. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak olan hacı adayları, Müzdelife vakfesini gerçekleştirecekler.