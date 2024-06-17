Hacı adayları aşırı sıcaktan hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’daki aşırı sıcaklar hacı adaylarını olumsuz etkiliyor. Ülkede hac ibadetini yapan 14 hacı adayının hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden hacı adaylarının Ürdün vatandaşı olduğu öğrenildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 14 vatandaşının "aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle güneş çarpması sebepli" öldüğünü ve 17 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

İran Kızılayı, 5 İranlı hacının da hayatını kaybettiğini doğruladı ancak ölüm nedenlerini belirtmedi.

Ürdünlü yetkililer kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ailelerinin istekleri doğrultusunda ölenlerin cenazelerinin defnedilmesi veya nakledilmesine yönelik prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyon sağlandığını söyledi.