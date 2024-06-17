Hacı adayları aşırı sıcaktan hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Hacı adayları aşırı sıcaktan hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da aşırı sıcaktan ötürü 14 hacı adayı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hacı adaylarının Ürdün vatandaşı olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan’daki aşırı sıcaklar hacı adaylarını olumsuz etkiliyor. Ülkede hac ibadetini yapan 14 hacı adayının hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden hacı adaylarının Ürdün vatandaşı olduğu öğrenildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 14 vatandaşının "aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle güneş çarpması sebepli" öldüğünü ve 17 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

İran Kızılayı, 5 İranlı hacının da hayatını kaybettiğini doğruladı ancak ölüm nedenlerini belirtmedi.

Ürdünlü yetkililer kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ailelerinin istekleri doğrultusunda ölenlerin cenazelerinin defnedilmesi veya nakledilmesine yönelik prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyon sağlandığını söyledi.

Son Haberler
Suriyelilerin Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler Yerel Haberler
Suriyelilerin Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler
Seyir halindeki araç alev aldı Gündem
Seyir halindeki araç alev aldı
Gürcistan maçı öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi Spor
Gürcistan maçı öncesi İrfan Can Kahveci gelişmesi
Motosikletçiyi öldüren kaza kamerada Gündem
Motosikletçiyi öldüren kaza kamerada
Konya’da korkutan yangın. Dumandan etkilenenler var Yaşam
Konya’da korkutan yangın. Dumandan etkilenenler var
Göçmen kaçakçılarının sinsi planı işe yaramadı Gündem
Göçmen kaçakçılarının sinsi planı işe yaramadı
Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir Magazin
Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir