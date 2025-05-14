Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Afyonkarahisar'da 66 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Program Fuar Alanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler okundu.

Organizasyon Yetkilisi Bilal Şenel, burada yaptığı konuşmada, hac yolculuğunda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkati çekti. Şenel, 28 Mayıs'ta ikinci hac kafilesini de kutsal topraklara yolcu edeceklerini ifade etti. Dua edilmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşan 66 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Öte yandan, uğurlama törenin de zaman zaman duygusal anlarda yaşanırken, bir çok hacı adayı ve yakını kutsal topraklara gitmenin mutluluğundan gözyaşları döktü.

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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