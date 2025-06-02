Hacı adaylarına büyük şok! Mekke’de fiyatlar uçtu

Kaynak: İHA
Hacı adaylarına büyük şok! Mekke’de fiyatlar uçtu

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden hacı adayları büyük bir şokla karşılaştı. Mekke’de taksi fiyatları 10 kat artarken minibüs fiyatlarının ise 6 kat artması hacı adaylarını isyan ettirdi.

Mübarek beldelere hac vazifesini ifa için gelen hacı adayları, şehirde otobüs seferlerinin sona ermesi ile Harem bölgesine ulaşmakta zorluk çekiyor. Merkeziye bölgesi tabir edilen Kabe'ye 1 kilometre uzaklıktaki otellerin dışında, tavafa gelmek için otelden yürümek gerekiyor.

Yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı Kabe-i Muazzama'ya ulaşmak için seferber oluyor. Bu durum toplu ulaşım olmayınca taksicilerin işlerini arttırıyor. Daha önce 10 riyale giden güzergahlarda kişi başı 100 riyale kadar 10 katı ücret talep ediliyor.

aw468416-02.jpg

Minibüs tarzı araçlarda ise 5 riyallik ücret 30 riyale 6 katına ulaşabiliyor. Hacılar bu fahiş fiyat artışına karşılık Kabe'ye gitmekten geri durmuyorlar. Taksi sürücüleri ise trafiğin yoğunlaşması ve iş kaybı sebebiyle ücretlerin 3-4 kat artmasının normal bir durum olduğunu ifade ediyorlar.

aw468416-03.jpg

Harem bölgesinden 3 kilometre ile 7 kilometre arasındaki uzaklıktaki Aziziye bölgesine kişi başı 100 riyalden açılan fiyat 50 riyale kadar düşüyor. Büyük araç ve minibüslerde ise bu fiyat 50 riyalden 30 riyale kadar pazarlıkla düşürülebiliyor.

Son Haberler
Fenerbahçe Hande Baladın’ı duyurdu
Fenerbahçe Hande Baladın’ı duyurdu
Hacı adaylarına büyük şok! Mekke’de fiyatlar uçtu
Hacı adaylarına büyük şok! Mekke’de fiyatlar uçtu
Etna yanardağı patladı! Sicilya’da gökyüzü karardı: Lav ve kül fışkırıyor
Sicilya’da gökyüzü karardı! Lav ve kül fışkırıyor
Çimento şirketlerine milyonlarca liralık rekabet cezası
Çimento şirketlerine milyonlarca liralık rekabet cezası
Galatasaray ile anılıyordu! Robert Lewandowski'den açıklama
Galatasaray ile anılıyordu! Robert Lewandowski'den açıklama