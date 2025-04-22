Hacı Ömer Apartmanı davasında karar: 69 canın bedeli 14 yıl hapis!

Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın yıkılmasıyla 69 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Duruşmaya tutuksuz sanık Çetin Kurt, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, başka bir dosyadan tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. İsmet Koyuncular ise duruşmada yer almadı.

"ÖĞRETMENİM, MÜTEAHHİTLİK YAPMADIM"

Tevfik Tepebaşı, suçlamaları reddederek, “Öğretmenim, müteahhitlik yapmadım. Bakanlık, öğretmen olduğum için bana müteahhitlik yaptırmazdı. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum.” dedi.

"BİNANIN YAPIMIYLA ALAKAM YOK"

Atilla Öz ise kooperatifin yönetiminde olmadığını, sadece üye olduğunu belirterek, “Binanın yapımıyla alakam yok. İki kişinin ‘Evi Atilla’dan aldık’ demesiyle suçlanıyorum.” diyerek beraat talep etti.

Çetin Kurt da önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

SAVCI, BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA İSTEDİ

Savcı, mütalaasında sanıkların binanın yönetmeliklere aykırı inşa edilmesinde ve yıkıma yol açan ihmallerde sorumlu olduğunu belirtti. Olay yeri incelemeleri, bilirkişi raporları, tanık ve müşteki beyanları ile yapı ruhsatı ve kooperatif kayıtlarını değerlendiren savcı, sanıkların “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz’e 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezası vererek tutuklanmalarına karar verdi; İsmet Koyuncular ve Çetin Kurt’u beraat ettirdi.

Duruşma sonrası hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatı Naim Eminoğlu, cezayı yetersiz bulduklarını ifade etti. Eminoğlu, “Deprem davalarında cezalar bilinçli taksirle değil, olası kastla verilmeli. Bilinçli taksirle 69 kişinin ölümü için tek ceza veriliyor, olası kastla her biri için ayrı ceza uygulanır. Karar eksiksiz değil, itiraz edeceğiz. Belediye ve bakanlık yetkilileri dahil tüm sorumlular yargılanana kadar mücadelemiz sürecek.” dedi.