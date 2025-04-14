Hacı Sabancı karara itiraz etti! 99.99’u yetersiz buldu

Sabancı ailesini derinden sarsan babalık davasında Hacı Sabancı DNA testini yetersiz buldu. Hacı Sabancı’nın evlilik dışı bir çocuğu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı. Sabancı ailesini sarsan babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı DNA testini yetersiz bulup karara itirazda bulundu.

BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adli Tıp’ta yapılan DNA incelemesinde Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı.

MAHKEME KARARINI YETERSİZ BULDU

Hacı Sabancı, çıkan mahkeme kararına itirazda bulundu. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Uzay D.’ye ait DNA profili ile anne Fatma D.’ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”

Hacı Sabancı’nın Uzay’ın biyolojik babası olduğu öğrenilmişti. Sabancı, karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir.