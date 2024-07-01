Hacı Yakışıklı 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Suriyeliyi savundu. Tecavüz edenin ve ülkeye dolduranların suçu yok mu Hacı?

Kayseri'de bir Suriyelinin 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yaşanan olaylar büyük infiale yol açtı.

Vatandaşlar olayın ardından sokaklara döküldü. Suriyelilere ait evler ve iş yerleri saldırıya uğradı, bazıları ateşe verildi ve taşlandı. Olayların büyümesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı.

AKP'li Hacı Yakışıklı, Suriyeliye tepki gösteren halkı hedef aldı tecavüzcü Suriyeliyi ise savundu.

Sokağa dökülen halka tepki gösteren Yakışıklı “Büyük bir operasyona/tezgaha imza attılar. Bu tezgah çökertilmeli!” dedi.

Yakışıklı X hesabından "Çocuk istismarı var" diye ortalığı yakıp yıkanlar evinde bekleyen ve suçu olmayan ne kadar Suriyeli kadın ve çocuk varsa korkuttu, dükkanlarını yaktı, taciz etti!

Güzel şehir Kayseri'de büyük bir operasyona/tezgaha imza attılar. Bu tezgah çökertilmeli!” ifadelerini kullandı.

Devamında ise Yakışıklı şu savunmaları yaptı:

Küçücük çocukları korku içinde ağlatan operasyon çocukları! Suriyeli tacizci bahanesiyle gece yarısı Suriyeli kadınları korku içinde bırakan vandallar! Amacınız çok açık! Sorun çözülmesin, daha çok büyüsün istiyorsunuz! Buradan nemalanıyorsunuz. Bu vandallar hesap vermeli!

Memleketim Kayseri öyle dükkan yakıp yıkacak şehir değil. Sayın Valimiz açıklama yapmış. Suriye uyruklu biri, Suriye uyruklu çocuğu taciz etmiş.

Suriyeli" bir tacizci yüzünden masum insanların dükkanına saldırılıyorsa burada bir "tezgah" vardır. Emniyet birimlerine güveniyorum.

NELER OLDU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir Suriyeli şahıs 6 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Olayın duyulmasıyla birlikte mahalle sakinleri sokaklara dökülerek araçları devirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi. Olaylar sırasında yaralanan 10 polis memuru hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Suriyeli tecavüzcü mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği açıklamalar da yaptı.

ERDOĞAN SUÇU MUHALEFETE ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de bir Suriyelinin 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili ortaya çıkan tepkiler hakkında konuştu. Erdoğan, kentte yaşananları değerlendirerek, "Dün Kayseri'de yaşanan olayların sebebi, muhalefetin zehirli söylemidir" dedi.