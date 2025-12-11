Bazı Kentlerin adı anılınca akla bazı kişiler gelir. Konya denince Mehmet Önder, Sivas denince İbrahim Aslanoğlu vb. Hacıbektaş denince de Mustafa Özcivan akla gelmektedir.

1956’da Hacıbektaş’ta doğan Mustafa Özcivan, İlk ve Orta öğrenimini Hacıbektaş, Ankara ve aydın’da; yüksek öğrenimini Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin İnşaat Fakültesinde tamamlayıp 1978’de İnşaat Mühendisi olarak hayata atılmıştır. Van ve Nevşehir’de İnşaat Mühendisi olarak çalışıp askerlik sonrası istifa ederek Hacıbektaş’ta mühendislik bürosu açıp serbest çalışmıştır.

Hacıbektaş’ın Çayırbağı mezrasında cumhuriyet döneminde ilk defa 1958 yılında Dede Lütfü Ulusoy önderliğinde Cem ibadeti yapılmaya başlamış, ilk Cem evi de 1959 yılında Çayırbağı halkının ortak çalışmaları ile o dönem misafirhane adı altında düzenli olarak Dede Lütfü Ulusoy’un önderliğinde cem ibadeti yapılmaya başlamıştır. Çayırbağı Cem evi bugün halen ayakta olup Hacıbektaş belediyesinin mülkiyetindedir.

Küçük yaşta dede, zakir, duazimam, deyiş, cem, muhabbet, saz gibi Alevi Bektaşi kültürünün değerleriyle tanışan Özcivan, 1964 yılında kurulan Hacıbektaş Turizm Derneği Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerini 1980 yılına kadar düzenlemiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle tüm siyasi partiler ve içlerinde Hacıbektaş Turizm derneğinin de olduğu bazı dernek ve sivil toplum kuruluşları da kapatılmıştır.

1984’te Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Özcivan, 10 yıllık yasağın kalktığı 1992’de arkadaşlarıyla Turizm derneğinin tüzüğünü baz alarak Hacı Bektaş Veli Kültür ve Turizm Derneğini kurup faaliyete geçirmiş, 1994’teki yerel seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilmiş, 1999 yılı yerel seçimlerinde 2. kez Belediye Başkanı olmuştur.

Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 10 yıl içerisinde Hacı Bektaş Veli Kültür ve Turizm Derneği ile koordineli olarak Hacıbektaş’ta yapılan kültürel etkinliklerin tümünü organize etmiştir.

Her yıl düzenli verilen HACI BEKTAŞ VELİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ’nü ihdas etmiştir. Bu ödülün ilkini 1994’te Araştırmacı Yazar Lütfi KALELİ’ye, ikincisini 1995’te İsmet Zeki EYÜPOĞLU’na, üçüncüsünü 1996’da Ressam Gazeteci Fikret OTYAM’a, dördüncüsünü 1997’de Aşık Mahzuni ŞERİF’e, beşincisini 1998’de Çankaya Belediye Başkanı Doğan TAŞDELEN’e, altıncısını 1999’da Türkolog Prof Dr İrene MELİKOF’a, yedincisini 2000’de Prof Dr İlhan BAŞGÖZ’e, sekizincisini 2001’de yazar Reha ÇAMUROĞLU’na, dokuzuncusunu, 2002’de Gazeteci İlhan SELÇUK’a, onuncusunu, 2003’te sanatçı Arif SAĞ’a verilmiştir. Ayrıca 1999 da Araştırmacı Yazar Nejat BİRDOĞAN ve 2001’de Aşık Hüseyin ÇIRAKMAN Onur ödülüne layık görülmüştür.

2004 yılında Sayın Özcivan kendi isteği ile 3. kez aday olmamış ancak 1994 yılında ihdas ettiği Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü çeşitli bilim insanı sanatçılara verilerek bugüne kadar gelmiştir.

Hakka yürüdükten sonra Hacıbektaş topraklarında sırlanmak için Aşık Mahzuni ŞERİF ve Ressam Gazeteci Fikret OTYAM, Sayın Özcivan’a vasiyet etmişlerdir. Aşık Mahzuni ŞERİF 2002’de Çilehane’de 10 binlerce kişinin katıdığı törenle toprağa verilmiştir. Daha sonra oluşturulan aydınlar mezarlığına vasiyetleri üzerine Gazeteci İlhan SELÇUK, Gazeteci ve Karikarürist Turhan SELÇUK ve Ressam gazeteci Fikret OTYAM toprağa verilmişlerdir.

2004 yılından itibaren göreve gelen yerel yönetim aynı hassasiyeti göstermediği ve görev yapan yönetim de aktif olmadığı için Hacı Bektaş Veli Kültür ve Turizm Deneği 2006 yılına kadar atıl kalmıştır.

2006 yılında önceki belediye başkanları ve duyarlı bazı arkadaşlarla derneğin yönetimini devralarak önce ismini Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği olarak değiştirmiş, tüzüğünde de değişiklik yaparak derneğin 1980 öncesi başkanlığını ve Hacıbektaş’ın Belediye Başkanlığını yapan Nafiz Ünlüyurt’u dernek başkanı yaparak derneği tekrar aktif hale getirmiştir.

Derneğin önemli kararları Alevi Bektaşi inancı ve halk edebiyatı içinde kültürümüzü bugünlere taşıyan Aşıklarımızı anmak olmuş; kültürümüzü geleceğe taşıyan âşıklarımıza vefa duygularını göstermek için Uluslararası düzeyde Halk Ozanları Hacıbektaş Buluşması adı ile bugüne kadar (Kovit dönemi hariç) kesintisiz organize ettikleri etkinliği her yıl bir ozanımızın anısına düzenlemişlerdir.

Bu etkinliklerden birincisi 2010’da Aşık Mahzuni ŞERİF anısına, ikinci 2011’de Âşık DAİMİ anısına, üçüncü 2012’de Aşık Davut SULARİ anısına, dördüncü 2013’te Âşık VEYSEL anısına, beşincisi 2014’te Feyzullah ÇINAR anısına, altıncı 2015’te Muhlis AKARSU Anısına, yedincisi 2016 da Nesimi ÇİMEN anısına, sekizincisi 2017de Neşet ERTAŞ anısına, dokuzuncu 2018 de Hüseyin ÇIRAKMAN anısına onuncusu 2019’da Âşık Hüdaî anısına, on birincisi 2021’de Hekimhanlı Âşık Esirî anısına, on ikinci 2022’de Âşık Sıdkî Baba anısına, on üçüncü 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, on dördüncü 2024’te Şah Hatayi anısına, Onbeşincisini de 2025’te Anadoluda Ozanlık Geleneği konulu Halk Ozanları Hacıbektaş Buluşmaları düzenleyen Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da önemli sempozyumlar gerçekleştirmiştir.

2014 yılındaki genel kurulda Derneğin Başkanlığına oy birliği ile seçilen Mustafa Özcivan derneğe 2014 yılından itibaren kamu yararı statüsü kazandırıp uluslararası etkinliklere başlamıştır.

Alevi Bektaşi inancının Türk kültüründeki yerini araştırma ve anlatma görevini de üstlenerek Hacı Bektaş Velinin tanıtılması ve felsefesinin anlatılması amacıyla: 07-10 Mayıs 2015’te Azerbaycan Bakü’de “Yedi Ulu Ozan” Uluslararası Sempozyumu; 15-16 Ekim 2015’te Kosova Prizren’de “Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi Edebiyatı” Uluslararası Sempozyumu; 30-31 Mayıs 2016’da Gürcistan Tlflis’te “Bektaşi Kültürü ve Ozanlar Uluslararası Sempozyumu; 03-04 Kasım 2016’da Türkistan’da “Hoca Ahmet Yesevî ve Günümüzdeki İzleri” Uluslararası Sempozyumu; 13-14 Ekim 2017’de Özbekistan Semerkant’ta “Ortaçağlardaki Semerkant Medrese-i Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Sisteminin Gelişmesindeki Rolü” Uluslararası Sempozyumu; 02-03 Ekim 2018’de Kırgızistan Karakol’da “Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri” Uluslararası Sempozyumu düzenleyerek dünya Türk Halk Kültürüne damgasını vurmuştur. Yapılan etkinliklerin 9 adedini kitap haline getirip geleceğe not düşmüştür.

Ben de 2015 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışındaki tüm sempozyumlara katılıp özgün bildiriler sunmuştum.

Dernek tarafından Alevi Bektaşi inancının en önemli ritüellerinden Hacıbektaş Aşure günleri ve Muharrem etkinliğini geleneksel olarak 14 yıldır düzenlenmektedir.

Dernek aynı zamanda ABF (Alevi Bektaşi Federasyonu) nin bileşeni olup Özcivan, 2018-2025 yılları arasında ABF Genel başkan yardımcısı ve Federasyon yöneticisi olarak görev yapmış, Hacı Bektaş Velinin doğduğu yer olan Nişabur’un Fuşencan köyüne giderek anısına sembolik olarak doğduğu evin İran Kültür Bakanlığınca düzenlenmesini sağlamıştır.

Hacıbektaş çilehane’de ilk defa büyük ozan Yunus Emre’nin heykelini dikerek Ozanlar Yolu adı ile bölgenin temelini atmış zaman içerisinde Alevi Bektaşi inancına ve Anadolu halk kültürüne emek veren diğer ozanlarımızın da Aşık Daimi, Davut Sulari , Aşık Veysel, Feyzullah Çınar gibi Anadolu halkının yüreğinde derin izler bırakan âşıkların heykellerini diktirerek büyük taktir kazanmıştır. 2 Temmuz 1993 Sivas katliamının anısına Sivas’a dikilemeyen Ozanlar Anıtını da Hacıbektaş Çilehane’ye getirerek dikmiştir.

Özcivan ve arkadaşları tamamen amatör ruhla hiçbir beklenti gözetmeden Hacıbektaş’a, Hacı Bektaş Veli’ye, Alevi Bektaşi inancına ve Türk halk kültürüne hizmet etmekten onur duyduğunu her ortamda dile getirmiştir. Başarılarının devamını dilerim.