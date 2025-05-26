Hacıların hurmaları kargoyla evde: Diyanet’ten özel hizmet!

Diyanet İşleri Başkanlığı Kargo Ekip Başkanı Hakkı Gür, yaptığı açıklamada, hacıların Türkiye’ye dönüşlerinde ikram olarak seçtikleri ürünlerin ulaştırılması için kargo hizmetini sürdürdüklerini ifade etti.

Başkanlıklarının güvencesiyle hurmaları teslim ettiklerini vurgulayan Gür, “Ticaret Bakanlığı ve PTT ile yapılan protokol kapsamında 2008’den beri kargo hizmeti veriliyor. Hac ibadetini yerine getirmek için Medine’de bulunan vatandaşlarımızın aldığı hurma ve hediyelik eşyalar, zamanında ve güvenli şekilde Türkiye’deki adreslerine ulaştırılıyor.” dedi.

Gür, 25 kişilik uzman ekiple kargolama hizmeti sunduklarını belirterek, hizmetin, hac ve umre ibadetini yapan vatandaşların yük taşıma zahmetinden kurtularak ibadetlerini huzurla gerçekleştirmelerini amaçladığını söyledi.

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Suudi Arabistan’da Diyanet-PTT Kargo dışında başka Türk kargo firması bulunmadığını vurgulayan Gür, “Daha ucuz kargo hizmeti sunduğunu iddia eden ve Türkiye’deki bazı firmaların adını kullanan kişiler, vatandaşlarımızın mağdur olmasına yol açıyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu konuda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.” uyarısında bulundu.

KARGO TESLİM ALIM NOKTALARI

Gür, kargo hizmetinin Türkiye’deki gibi olduğunu ve yalnızca Medine’de sunulduğunu ifade ederek, “Medine’de, Uhud Dağı Hasan Moll Extra Mağazası arkasındaki kargo merkezi, Finda Oteli (Alışveriş Merkezi) B1 Katı 21 No’lu Dükkan, Mihrab Tayba Oteli (Eski Hurma Pazarı Yanı) ve hurma bahçelerinden hacıların hurmaları teslim alınıyor.” bilgisini verdi.

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