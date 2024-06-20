Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı

Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı
Kaynak: AA

Türkiye'den kutsal topraklara gidip hac vazifesini tamamlayan vatandaşlar yurda dönmeye başladı.

1/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 1

Bursa Yenişehir Havalimanı'na varan iki grup halindeki 313 hacı, sevdikleriyle kavuşup özlem giderdi.

2/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 2

Hacı adaylarından Kadriye Kala, hac görevini ifa etmenin sevincini ve huzurunu yaşadığını ifade etti.

3/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 3

Kala, "Hayatım boyunca bu kadar güzel bir deneyim yaşamadım. Allah herkese bu fırsatı versin." şeklinde konuştu.

4/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 4

Sait Yağız ise kutsal topraklarda bulunmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

5/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 5

Görevlerini yerine getirip döndüklerini belirten Yağız, "Allah'a hamd olsun. Görevimizi çok rahat bir şekilde yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten çok iyi iş çıkardı. Bize her türlü imkanı sağladılar.

6/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 6

Konakladığımız otellerde hiçbir eksiklik yaşamadık. Arafat'ta ve diğer tüm yerlerde bizi korudular. Allah onlardan razı olsun. Çok özel bir tecrübeydi. Allah, gitmek isteyip de gidemeyenlere de nasip etsin." dedi.

7/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 7

Hacdan dönen amcasıyla hasret gideren Yağız Ahmet Canbolat, havalimanına Osmaniye, Kahramanmaraş ve Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Amcamızı sürpriz bir şekilde karşılamak için buradayız. Biraz duygulandık." ifadelerini kullandı.

8/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 8
9/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 9
10/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 10
11/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 11
12/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 12
13/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 13
14/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 14
15/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 15
16/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 16
17/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 17
18/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 18
19/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 19
20/20
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı 20
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Sokakta üstsüz yürüyen kadın görenleri şaşkına çevirdi. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdı
Sokakta üstsüz yürüyen kadın görenleri şaşkına çevirdi. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdı
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Bir ilde kuduz alarmı! Karantinaya alındı
Bir ilde kuduz alarmı! Karantinaya alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Besiciler kurban pazarlarından ayrılmaya başladı
Besiciler kurban pazarlarından ayrılmaya başladı