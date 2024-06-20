Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başladı

Bursa Yenişehir Havalimanı'na varan iki grup halindeki 313 hacı, sevdikleriyle kavuşup özlem giderdi.
Hacı adaylarından Kadriye Kala, hac görevini ifa etmenin sevincini ve huzurunu yaşadığını ifade etti.
Kala, "Hayatım boyunca bu kadar güzel bir deneyim yaşamadım. Allah herkese bu fırsatı versin." şeklinde konuştu.
Sait Yağız ise kutsal topraklarda bulunmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.
Görevlerini yerine getirip döndüklerini belirten Yağız, "Allah'a hamd olsun. Görevimizi çok rahat bir şekilde yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten çok iyi iş çıkardı. Bize her türlü imkanı sağladılar.
Konakladığımız otellerde hiçbir eksiklik yaşamadık. Arafat'ta ve diğer tüm yerlerde bizi korudular. Allah onlardan razı olsun. Çok özel bir tecrübeydi. Allah, gitmek isteyip de gidemeyenlere de nasip etsin." dedi.
Hacdan dönen amcasıyla hasret gideren Yağız Ahmet Canbolat, havalimanına Osmaniye, Kahramanmaraş ve Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Amcamızı sürpriz bir şekilde karşılamak için buradayız. Biraz duygulandık." ifadelerini kullandı.