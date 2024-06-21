Hacıların yurda dönüşü devam ediyor

Hacıların yurda dönüşü devam ediyor
Düzenleme: Kaynak: AA

Türkiye'den kutsal topraklara hac görevini yerine getirip dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda aileleri ve sevdikleri tarafından coşkuyla karşılandı.

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Hacıların yurda dönüşü devam ediyor 1

Türk Hava Yolları'nın "5277" sefer sayılı uçağı, Cidde'den hareket ederek yerel saatle 11.15'te havalimanına iniş yaptı.

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Hacıların yurda dönüşü devam ediyor 2

Karşılaşmalar sırasında yaşanan duygusal anlar, hacılar ve aileleri arasında mutluluk gözyaşlarına neden oldu.

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Hacıların yurda dönüşü devam ediyor 3

"DUYGULARIMIZI ANLATMAK ZOR, YAŞAMAK LAZIM"

Hacı Recep Bölükbaşı, kutsal topraklarda yaşadığı kalabalığı ve duygularını "Duygularımızı anlatmak zor, yaşamak lazım. Zorluklarla da karşılaştık.

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Hacıların yurda dönüşü devam ediyor 4

Yaklaşık 35 gün oradaydık. Altıncı yıl gidebildim. Bazıları 13, 14 yıl bekledi. 54 yaşındayım ve tüm ritüelleri yerine getirdik." sözleriyle ifade etti.

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Türkan Şahin ise hacdan döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir deneyimdi. İlgilenenler çoktu ve çok kalabalıktı." dedi.

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Nurettin Öztürk, ailesiyle birlikte hacca gittiğini ve herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını söyleyerek, genç yaşta hac farizasını yerine getirmenin önemini vurguladı.

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Murat Bakkaloğlu da haccın zorluklarına değinerek, "Eğer kolay olsaydı, hac olmazdı. Gençken gitmek daha faydalı. Sekizinci yılda sıram geldi.

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Çok verimli ve gayretli geçti. Allah yardım etti, sağlığımız da iyiydi. İnşallah kabul olmuş bir hacıyızdır." şeklinde konuştu.

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Hacıların yurda dönüşü devam ediyor 24
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