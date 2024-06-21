Hacıların yurda dönüşü devam ediyor

Türk Hava Yolları'nın "5277" sefer sayılı uçağı, Cidde'den hareket ederek yerel saatle 11.15'te havalimanına iniş yaptı.
Karşılaşmalar sırasında yaşanan duygusal anlar, hacılar ve aileleri arasında mutluluk gözyaşlarına neden oldu.
"DUYGULARIMIZI ANLATMAK ZOR, YAŞAMAK LAZIM"
Hacı Recep Bölükbaşı, kutsal topraklarda yaşadığı kalabalığı ve duygularını "Duygularımızı anlatmak zor, yaşamak lazım. Zorluklarla da karşılaştık.
Yaklaşık 35 gün oradaydık. Altıncı yıl gidebildim. Bazıları 13, 14 yıl bekledi. 54 yaşındayım ve tüm ritüelleri yerine getirdik." sözleriyle ifade etti.
Türkan Şahin ise hacdan döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir deneyimdi. İlgilenenler çoktu ve çok kalabalıktı." dedi.
Nurettin Öztürk, ailesiyle birlikte hacca gittiğini ve herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını söyleyerek, genç yaşta hac farizasını yerine getirmenin önemini vurguladı.
Murat Bakkaloğlu da haccın zorluklarına değinerek, "Eğer kolay olsaydı, hac olmazdı. Gençken gitmek daha faydalı. Sekizinci yılda sıram geldi.
Çok verimli ve gayretli geçti. Allah yardım etti, sağlığımız da iyiydi. İnşallah kabul olmuş bir hacıyızdır." şeklinde konuştu.