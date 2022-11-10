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  • Metroda Ata'ya saygı duruşu. Yüzlerce Kasım geçse de hep yüreğimizde

Metroda Ata'ya saygı duruşu. Yüzlerce Kasım geçse de hep yüreğimizde

Hacıosman Metro istasyonunda Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı dolayısıyla 09.05’te vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:58
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Hacıosman Metro istasyonunda Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu. Yüzlerce Kasım geçse de hep yüreğimizde

Metroda Ata'ya saygı duruşu. Yüzlerce Kasım geçse de hep yüreğimizde
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Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı.

Hacıosman Metro istasyonunda da 09.05’te vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat adeta durdu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel çeşitli mekanlarda etkinlikler düzenlenecek.

15 TEMMUZ’DA DA SAYGI DURUŞUNA GEÇİLDİ

Öte yandandan saatler 09.05'i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşlar saygı duruşuna geçti. O anlar drone ile görüntülendi.

İŞÇİLERDEN ATA'YA SAYGI

Türkiye'nin dört bir yanında çalışan işçiler, madenciler, çiftçiler, üreticiler, inşaatta çalışan işçiler saygı duruşuna geçti. 

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
10.11.2022 12:05
Saat 09.05 ,de yine nerde olursak olalim hep birlikte saygi duruşundaydik.Atamiz bizi her yil hüzünlendiyor.ahh be atatürk bir 10 yil daha fazla yaşayabilseydin keşke  
 
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