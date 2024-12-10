Hacıosmanloğlu yeni hakemlik sistemini açıkladı

Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili süren tartışma Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası yeniden alevlendi. Maçın son bölümünde Manaj’ın Barış Alper’e sert müdahaleye sarı kart verilmesi büyük tepki çekti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan, hakem tartışmalarının yeniden alevlendiği günlerde dikkat çeken açıklamalar geldi.

Medya spor zirvesinde konuşan Hacıosmanoğlu, yeni hakemlik sistemi konusunda açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Son projemiz, saha içi adil rekabeti tesis etmek amacıyla hakemlik sisteminin yeniden açıklanması. Bu projenin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirme, hakem atamaları ve şeffaf yer alma. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımları daha detaylı şekilde açıklayacağız. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Avrupa'daki modellerin incelenmesi sonrası Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgiye göre değişikliğe başlayacak durumdayız. Kulüplerimizin iş birliği ve itici gücü bu yolda bize büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz."

Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu yönetmeye, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday oldum. Değerli delegeler de bizi layık gördü. Onların güvenini boşa çıkarmamak adına görevimize dört elle sarılarak aynı heyecanla sürdürüyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma düsturuyla, en alt ligden en üst ligdeki takımlara kadar birlik olma felsefesini ön plana alarak, bize 1 adım gelene 10 adım gitme düşüncemizden ödün vermedik." diye konuştu.



"SIKINTILARI ÇÖZMEK İSTİYORUZ"



Hacıosmanoğlu, "Futbolun değerli paydaşları olarak sıkıntıları çözmek istiyoruz. Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern stadyumlarda birlikte teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız." dedi.

