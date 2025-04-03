Hacıosmanoğlu adeta delirdi ! Sabri Sarıoğlu’na kızdı Montella’ya patladı!

Hani hep deriz ya; ‘başka ülkede yaşayamam’ diye..

Öyle ilginç şeyler oluyor ki…

Nerden bakarsak bakalım böyle.

Konumuz futbol…

Sabri Sarıoğlu…

Lakabı ‘kazma’…

Galatasaray’da yıllarca oynadı. Yaptığı isabetsiz ortalar yüzünden, bu lakap takıldı.

Futbol hayatı bitti.

Aaa bir de ne görelim; anında U19 Milli Takım başında.

Bağlantıları güçlü. Kuvvetli de.

İki kurs birleştirildi, Lisansı çıktı, Çat kapı Riva’da.

Maşallah, maşallah…

Yani antrenörlük alanında hiç bir, staj, tecrübe gibi deneyimi olmadan.

Sabri Hoca maçlarda galibiyet yüzü pek göremedi.

Zira hak edeni değil, babası, dayısı, abisi, menajeri vb. olanı davet etti.

Bir anlamda diyet borcunu öder gibi.

Önce Bodrumspor, ardından da Beşiktaş’ın gol kralı gençlerine sırt çevirdi.

Yetmedi.

Avrupa’da yarı finale kalan Trabzonspor genç takımını yok saydı.

Elbette durum kendisine soruldu.

Cevaba bakar mısınız: “Sistemime uymuyorlar”

Diğer kargaları bilemiyorum. Ancak

Benim Minik Kargam kahkaha attı.

Gülme krizine girdi. Ne yalan söyleyim, kendisine eşlik ettim(!)

Sabri hoca ve sistem...

Nasıl bir sistem acaba? Atomu yeniden mi parçalıyor ne anlayamadık.

Aynı hoca, yakın dostu olan Ayhan Akman’ın oğlunu sistemine uydurdu.

Nasıl sistem ise bu, kendi takımında süre bulamayanlardan kurulu.

Yeteneksizler sistemi de denilebilir.

Sistemsizlik, sistem olmuş.

Yanmış, küle dönmüş…

Sevgili dostlar güzel kalpli insanlar. Futbolumuzun geldiği durumdan kısa kesit.

Peki, olayın merkezinde bunlar yaşanırken, yöneticilerin yaklaşımı nasıl?

Gelin birlikte bakalım…

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gençlerin Inter maçı için Trabzon’da. Maç öncesi, esnası ve sonrasında yazdığım durum konu ediliyor. Başkan sinirleniyor.

Sadece Sabri hocayı değil, U21 sorumlusu Gökhan Gönül’ü soruyor.

Maalesef O da yok.

Şimdi sıkı durun. Başkan talimatı ile her iki hoca aranıyor.

Bayram tatilinde olduklarını söylüyorlar.

Avrupa’da yarı finale kalan bir Türk takımının gençleri sahada.

TFF Başkanı maçta.

Maaşlı çalışan genç takımların hocaları tatilde.

Türk futbolu yanıyor. Gökhan ve Sabri hoca balık avlıyor!..

Montella olup bitenden habersiz.

Sanki Mars’ta yaşıyor.

İyice çileden çıkan başkan tercüman aracılığı ile Montella’ya ulaşıyor. İtalyan hoca da ülkesinde…

Başkan patladı patlayacak…

Montella’ya, “Sizin sadece A Milli takım değil, futbolun genel sorumlusu kimliğiniz var. Nasıl böyle bir şey olabilir. Ne siz varsınız, ne özellikle olması gerekenler…” diye girip çıkamıyor. Hala dümdüz ve tam gaz gidiyor olmalı…

Hacıosmanoğlu barut fıçısı. Hızını alamıyor “Montella’ya resmi uyarı yapın. Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu için de çarkı çalıştırın” talimatı veriyor.

Bunun manası, İtalyan hocanın resmi olarak uyarılması. Gönül ve Sarıoğlu’nun görevden alınması.

Yol doğru. Tavır on numara. TFF’de liyakat değil, torpil ile işler yürüyor.

Aslında nasıl yürümediği ortada.

Bakalım yine devreye birileri girip, bu karanlık düzene çomak sokmama adına engel olabilecekler mi?

Başkanın haklı tepkisi, icraata dökülecek mi?

Nihayetinde Trabzonspor’un gençleri ile gururlandık. Çifte bayram yaşadık. Nisan ayında Avrupa’da hala bir temsilcimiz var.

Helal olsun size genç uşaklar.

O kupa sizlere yakışır.

Size sırt çeviren basiretsiz hocalara inat mutlu sona ulaşın.

Kuzey’in inatçı gençlerine inancımız tam.

İnanmayanlar utansın!..