Hacıosmanoğlu Büyükekşi'ye meydan okudu: Kesinlikle çekilmeyeceğim

18 Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor.

Favori aday konumundaki Servet Yardımcı sürpriz bir kararla çekildi. İsmail Uyanık da zaten yeterli imzayı toplayamadığı için geri adım attı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi de tüm eleştirilere rağmen yeniden aday olmaya karar verdi.

Mehmet Büyükekşi'nin karşısındaki en önemli isim Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamayla adaylıktan çekilmeyeceğini ve imza toplama sürecinde sorun yaşamadığını açıkladı.

Adeta Mehmet Büyükekşi'ye meydan okuyan Hacıosmanoğlu, "Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğiz ve sonuna kadar yarışa devam edeceğiz. Üzerinde 100'den fazla imza topladık" dedi.

Adaylıktan çekilen diğer isimler hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Biz hayatımız boyunca geri adım atmadık ve atmamaya devam edeceğiz. Bu bilinmelidir. Diğer adaylar çekilebilir, ancak biz yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında daha önce söylediklerinin geride kaldığını belirten Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda temiz bir sayfa açmaya geliyoruz. Türk futbolunu bizimle birlikte değiştireceksiniz. Ali Koç hakkındaki sözlerim artık geride kaldı. O konuları tekrar açmaya gerek yok. Amacımız kavga etmek değil, barış ortamında Türk futbolunu yönetmek" ifadelerini kullandı.