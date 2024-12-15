Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa Başkanları ile görüşecek

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Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa Başkanları ile görüşecek

Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası’ndan çekilmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu iki kulübün başkanları ile bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa için bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile görüşeceği belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.

Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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