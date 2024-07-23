Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi unutmadı

Fenerbahçe, Lugano maçıyla Avrupa sahnesindeki ilk resmi sınavına çıkıyor.

İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış yeni teknik direktör Jose Mourinho ile Avrupa arenasına adım atan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam saat 21:30'da karşılaşacak.

Maç, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

TFF'DEN BAŞARI MESAJI

Mehmet Büyükekşi sonrası başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğu Fenerbahçe'yi unutmadı.

Zorlu maç öncesi TFF'nin internet sitesinden Fenerbahçe'ye başarı dilekleri içeren bir mesaj paylaşıldı.

İŞTE TFF'NİN MESAJI:

Fenerbahçe, Lugano Karşısında

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımı ile karşı karşıya gelecek. Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek. Maçın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü İstanbul'da oynanacak.



Temsilcimiz Fenerbahçe'ye rakibi önünde başarılar dileriz.