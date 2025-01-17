Hacıosmanoğlu hakemlere kötü haberi verdi. “Ayağınızı denk alın” diyerek uyardı

Süper Lig’de sezon başından bu yana hakem kararlarına yönelik tepkilerin artması sonrası TFF’den üst üste flaş hamleler geldi. Federasyon, Süper Lig’de 20. Haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, hakem atama sisteminde ise değişikliğe gitti.

Milliyet’te yer alan habere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakemler için gerçekleştirilen testlerin ardından düzenlenen sohbet toplantısında kötü haberi verdi. Hakemlerin üst üste yaptığı hatalara dikkat çekerek, hakem ücretlerine yapılacak yüzde 100’lük zammın iptal edildiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ne istediyseniz yapmaya çalışıyoruz. Ancak kendinize ve bize laf ettirmenizi kabul edemiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana gerek ben, gerek MHK başkanımız söylüyoruz; kimseden korkmayın. Korkacaksanız benden korkun, ama buna da zemin hazırlamayın. İşte bu yüzden ücretlerinize yapmayı düşündüğümüz zammı gerçekleştiremeyeceğiz. İleride yeni bir değerlendirme yapabiliriz”

2024-25 sezonunda Süper Lig’de hakemlerin maç başı 30 bin, yardımcıların 13 bin 200, VAR hakemlerinin 15 bin, AVAR’ın ise 7 bin 500 TL ücret alacağı duyurulmuştu.

Hacıosmanoğlu’nun açıklaması hakemleri üzerken, teselli edici karar sezon başında MHK tarafından oluşturulan havuza dahil edilen 1. Lig hakemlerinin de artık maç ücreti almasına imkan tanınması oldu.

"AYAKLARINIZI DENK ALIN"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakem hataları dışında tepki gösterdiği diğer konu ise kadrodaki bazı isimlerin mevcut TFF ve MHK’ye biçtiği süre oldu. Başkan; “Çok iyi biliyorum ki geçmişin kalıntılarını taşıyan bazı hakemler var aramızda. Burada adlarını açıklayıp refüze etmek istemiyorum. Federasyona ve MHK’ye üç ay ömür biçenleri uyarıyorum, ayaklarınızı denk alın” diye konuştuğu belirtildi.