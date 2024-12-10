Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı’na “Bu sana son ikazım” diyerek isyan etti

Sivasspor-Galatasaray maçında Manaj’ın Barış Alper’e yaptığı sert faule sarı kart çıkması büyük tepki çekti. Başka Galatasaraylı yöneticiler olmak üzere sert açıklamalar gelirken TFF’den de üst üste açıklamalar geldi. Manaj’a kırmızı kart çıkmaması büyük tepki çekerken TFF’de yapılan acil toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı.

Fanatik’te yer alan habere göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ankara’da ailesinin yanında olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu ilk uçakla İstanbul’a, Riva’daki TFF Binası’na getirtti. İlk olarak skandal karara imza atan hakem Turgut Doman’ın kırmızı kart göstermemesiyle ilgili yazılı bir rapor istendi. Tarihte ilk kez bir hakemden bu konuda yazılı bir açıklama talep edilirken, açıklamanın detayına bakılmaksızın Doman ile ilgili karar da verildi. Turgut Doman’ın hakemliği yüzde 99 bitirildi. TFF ve MHK’nın aldığı ortak karar gereği Doman’ın önce klasmanı düşürülecek, sonra da bir müsabakaya atanmasına izin verilmeyecek.

‘GÜVENDİM, ARKANDA DURDUM’

Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki görüşme de hayli sert geçti. Gündoğdu’yu sert şekilde uyaran Hacıosmanoğlu’nun kritik toplantıda, “Ben sana güvendim, arkanda durdum. Her fırsatta görevde kalacağınızı vurguladım. Ancak senin klasmanını belirlediğin hakemler ve yaptığınız atamalar doğrudan beni zor duruma sokacak şekilde. Galatasaray’la böyle bir gerilim varken Galatasaray maçında böyle bir hatanın yaşanması kabul dahi edilemez. Bu sana ve ekibine son ikazım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.