Hacıosmanoğlu tehdit etti: Geçmişimize baktıklarında neler yapabileceğimizi tahmin edebilirler

Hacıosmanoğlu tehdit etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig ve 1. Lig medya yayın hakları imza töreninde yaptığı konuşma gündeme damgasını vurdu.

Hacıosmanoğlu, kulüp başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun patronu camialarını temsil eden kulüp başkanları ve unsurlarıdır. Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız. Saha dışında kazanma arzusunda olanlar da şunu bilsinler ki geçmişimize baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler.

Geçmişte yaşadıklarımızı bir tarafa bıraktık, formalarımızı çıkardık. Her tarafımız kırmızı-beyaz. Türk futbolunun marka değeri inebileceği yere kadar indi. Futbol ailesiyle bu sorunları tespit edip, kalıcı uygulamaları beraber belirleyerek Türk futbolunun marka değerini dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmak istiyoruz."

