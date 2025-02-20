Hacıosmanoğlu yabancı hakem kararı için suçu kimlere attı? Ortalık bir anda sessizliğe büründü

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu bu kararı Türk hakemlerini korumak için alındığını söyledi.

Milliyet’te yer alan habere göre kararın ardından Hacıosmanoğlu Riva’da yapılan bir seminerde bulunan hakemlerle akşam yemeği yedi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu burada yabancı hakem kararı ile ilgili konuşurken sert ifadeler kullandı.

Kararın gerekçelerini anlatan Hacıosmanoğlu’nun “Göreve geldiğimden bu yana sizin arkanızda durmaya çalıştım. Hala da öyle yapıyorum. Ama federasyonumuzu zorda bırakacak şeyler yaptınız. Bizim aramızda MHK ile yaptığınız konuşmaları, önemli bilgileri dışarı sızdırıyorsunuz. Bunlar medyaya yansıtıyor. Adı ne olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmam” dediği öne sürüldü.

Hacıosmanoğlu'nun ayrıca, "Sizleri korumak adına daha önce söylediğim her şeyin tersine, derbiye yabancı hakem getirme kararı aldım." dediği belirtildi. Hacıosmanoğlu'nun bu konuşması sonrası hiçbir hakemin söz almadığı ve konuşmadığı aktarıldı.

Ancak toplantı bittikten sonra çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddiaya göre içeriden bazıları hem Fenerbahçe’ye hem de Galatasaray tarafına hakemin yabancı olacağını söyledi.

Bunun üzerine Galatasaray hemen harekete geçerek, "Biz Sloven hakem Vincic’i istemiyoruz" dedi.