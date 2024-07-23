Hacıosmanoğlu'na ilk golü Ali Koç attı

Hacıosmanoğlu'nun 12 yabancı kuralını değiştirip yabancı oyuncu sayısını sınırsız yapacağına dair çıkan haberler üzerine, Fenerbahçe'nin profesyonelleri TFF ile temasa geçti. Böyle bir çalışma olup olmadığını ve varsa açık bir bilgilendirme yapılmasını talep ettiler.

TFF'den gelen yanıt, çalışmanın devam ettiği ve geçen sezondan kalan "14 yabancı kuralında" revizyon yapılacağı yönündeydi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, "Biz yatırım yaptıktan sonra bu kararı alamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'yi karşısına almamak için kuralı "2'si evde oturacak" şeklinde değiştirerek, 14 yabancı ile devam edilmesini sağladı. Böylece Fenerbahçe ilk raundu kazandı.

Ali Koç'un da belirttiği gibi, Fenerbahçe "sadece yerli olduğu için" Oğuz Aydın'a 6 milyon euro, Çağlar Söyüncü'ye ise 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Eğer yabancı kuralı olmasaydı, Fenerbahçe sağ açık ve stoper pozisyonlarına daha uygun şartlarda yabancı oyuncular ekleyebilecekti.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.



Buna göre;



Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.



Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.



TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.