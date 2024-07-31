Hacıosmanoğlu'ndan kritik atamalar. 4 kurulun başkanı belli oldu

Hacıosmanoğlu'ndan kritik atamalar
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 4 kurula atamalar yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurulların başkanları ve üyeleri şöyle:
DIŞ İLİŞKİLER KURULU
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar.
Üyeler: Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş.
AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Başkan: Tacar Çağlar
Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli
Yedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen
ETİK KURULU
Başkan: Rıdvan Gündoğdu
Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat
Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel
KULÜP LİSANS KURULU
Başkan: Mustafa Çattık
Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç
Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit