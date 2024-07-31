Hacıosmanoğlu'ndan kritik atamalar. 4 kurulun başkanı belli oldu

Hacıosmanoğlu'ndan kritik atamalar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 4 kurula atamalar yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurulların başkanları ve üyeleri şöyle:

DIŞ İLİŞKİLER KURULU

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar.

Üyeler: Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş.

AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU

Başkan: Tacar Çağlar

Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli

Yedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen

ETİK KURULU

Başkan: Rıdvan Gündoğdu

Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat

Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel

KULÜP LİSANS KURULU

Başkan: Mustafa Çattık

Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç

Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit



