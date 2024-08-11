Hacıosmanoğlu'ndan Sivasspor çıkarması

Kaynak: İHA
Hacıosmanoğlu'ndan Sivasspor çıkarması

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübü'nü ziyarette bulundu.

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını izlemek üzere Sivas’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 1. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu ile bir süre görüşen ikili yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu’na kendisi tarafından hazırlanan kitabı hediye etti.

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