Hacıosmanoğlu’nu basın toplantısında sinirlendiren soru: Sert yanıt verdi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini söyledi. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada Salı günü gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek hakemin MHK tarafından açıklanacağını söyledi.

Kararı duyuran TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında gelen soru sonrası sinirlendi.

Derbi için yabancı hakem kararını açıklaması sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Yabancı hakemin derbiyi yöneteceğini söylediniz. Sosyal medyada şu an size inanılmaz bir baskı olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yabancı hakemden Türk hakeme dönme ihtimali var mı bu kararın?" sorusu soruldu.

Soruya sinirlenen İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı

"Şimdi bunu soru olarak kabul etmiyorum. Burası ciddi bir müessese ciddi soru sorarsanız karşılığını alırsınız. Ciddi soru soracaksınız."