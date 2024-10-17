Hacıosmanoğlu’nun ifşa ettiği skandala Büyükekşi’den yanıt geldi. İlk kez konuştu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında çok konuşulan açıklamalar yaptı. Eski Başkan Büyükekşi döneminde mali tablolarda oynama yapıldığını belirten Hacıosmanoğlu, genel kurulda 5 milyon artıda görülen mali tabloda 278 milyon 342 bin 398 lira açık çıktığını söyledi. Hacıosmanoğlu, “Konuyu mali direktöre sordum, 'İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dedi. Hemen görevine son verdik. Şimdi suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Eski yönetimin EURO 2024’te misafirlere toplam 4 milyon 681 bin euro harcandığını belirten Hacıoğlmanoğlu, “Ayrıca top sponsorumuz Puma'nın ödemesi gereken 200 bin Euro ekstra parayı önce bir kulübe, sonra duvar reklamcısına göndermesini istiyorlar ancak şirket bunu kabul etmiyor" şeklinde konuştu.

BÜYÜKEKŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Ortaya çıkan skandal sonrası TFF eski Başkanı Mehmet Büyükekşi’den ilk açıklama geldi. Radyospor’a konuşan Büyükekşi, yanlış bilgilendirme yapıldığını belirterek önümüzdeki günlerde yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

Büyükekşi “Görevi bıraktıktan sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmedim. EURO 2024'te yapılan seyahat harcamaları, yönetim kurulu kararı ile alındı, ben tek başıma karar vermedim." İfadelerini kullandı.