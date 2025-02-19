Hacıosmanoğlu’nun toplantı talebine Dursun Özbek ne yanıt verdi?

Süper Lig’de 24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 2 kulübün başkanlarıyla Çarşamba günü bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün yaptığı açıklamada toplantıya katılmayacakların söylemişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada Galatasaray’dan gelen yanıtla ilgili şunları söyledi:

"Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz."

DURSUN ÖZBEK’İN YANITI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in TFF’den gelen davete verdiği yazılı yanıt ortaya çıktı. Gazeteci Yakup Çınar’ın paylaşımına göre, Özbek’in verdiği yanıt şöyle:

"Sayın Hacıosmanoğlu,



23 Şubat Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynayacağımız Fenerbahçe maçının önemine istinaden 19 Şubat tarihli istişare toplantısı davetinizi aldım.



Gelen mektubu ilk okuduğumda yapılması planlanan görüşmenin mevcut futbol federasyonuna gösterdiğimiz tüm tepkimize rağmen, içinde bulunduğumuz futbol iklimine, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlamayı amaçlayan bir toplantı olacağını düşünmüştüm.



Ancak dün, 17 Şubat saat 20:00'de, Rizespor'la oynadığımız kritik maçtan yaklaşık 1 saat önce, sanki ortaya çıkan bu kötü ortamdan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbir sorumluluğu yokmuşçasına bir söylemle, davetinizi kamuoyuyla paylaşmanızı samimiyetten, iyi niyetten ve planlanan amaçtan uzak bulduğumu bilmenizi isterim.



Anlaşılıyor ki; arzunuz samimi bir istişare ortamı yaratmaktan ziyade kurumunuzun halkla ilişkiler çalışmasını yapmakmış.



Bu sebeple davetinize icabet etmeyeceğimi bildirmek isterim.



Kulübümüz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahaya odaklanıp, taraftarlarına ve topluma itidal çağrısı yapmaya devam edecektir. Dilerim gerek kurumunuz gerekse bir araya gelmemizi planladığınız Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi de benzer saikle hareket eder ve ülkemiz futbolunun ihtiyacı olan huzur ortamı kısa sürede tesis olur."