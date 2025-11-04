YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, yaklaşan il kongresi öncesinde ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Toplantıda parti teşkilatının yeniden yapılanma süreci, yerel sorunlar ve seçim hazırlıkları ele alındı.

İl başkanlarıyla yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hacısüleymanoğlu, Rize teşkilatının güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu vurguladı. “Birlik ve dayanışma içinde, aynı hedefe yürümeye devam ediyoruz. Yeniden güven tazeleyen ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ RİZE’DEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK”

İl kongresi sonrası sürecin seçim odaklı olarak ilerleyeceğini belirten İYİ Parti Rize İl Başkanı, kentte partinin oy oranını artırmak ve Rize’yi TBMM’de temsil edecek bir milletvekili çıkarmak için kararlı olduklarını söyledi.

Hacısüleymanoğlu, “Yapacağımız il kongresinden sonra çalışmalarımızı seçim için artıracağız. Her vatandaşımızın ayağına giderek sorunlarını dinleyeceğiz. Rize’nin her ilçesinde, her köyünde vatandaşlarımızla birebir temas kurarak, onların taleplerini doğrudan alacağız. Bu sorunların çözümü için de hem yerelde hem genel merkez düzeyinde gerekli girişimleri yapacağız” dedi.

“RİZE’NİN SORUNLARINI İYİ PARTİ ÇÖZECEK”

Rize’nin en önemli sorunlarının ekonomik daralma, genç işsizliği ve çay üreticilerinin yaşadığı sıkıntılar olduğunu ifade eden Hacısüleymanoğlu, İYİ Parti’nin çözüm odaklı politikalar ürettiğini vurguladı. “Çay üreticisinin alın teriyle kazandığı emeğin karşılığını alması için kapsamlı bir reform planımız var. Rize’nin sorunlarını en iyi bilen biziz ve çözümü de biz getireceğiz” dedi.

Toplantıya ilçe başkanları, kadın kolları temsilcileri ve gençlik kolları üyeleri de katıldı. Katılımcılar, yapılacak il kongresi öncesinde teşkilatın saha çalışmalarını değerlendirerek seçim stratejileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.