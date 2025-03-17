Hacivat Karagöz şenliğine yoğun ilgi

Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Ramazan denince akla gelen geleneksel gölge oyunları, etkinliklerin ilk haftasında Oğuzeli, Nizip ve merkez ilçelerdeki çocuklarla buluştu.

76 OKULDA ETKİNLİK YAPILDI

İftar, Karagöz'ün Sandığı, Harikalar Sirki, Karagöz'ün Zenginliği, Bu Dünya Bizim (Çöp Canavarı), Karagöz İş Arıyor, 7. Kıta, Koş Karagöz Koş, Karagöz'ün Yalanı, Karagöz'ün Manavı gibi oyunlarla çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici anlar yaşatıldı. Ramazan ayının ilk iki haftasında, il merkezinde 118, ilçelerde ise 37 olmak üzere toplam 155 gösteri düzenlendi. Bu kapsamda 76 okulda etkinlik gerçekleştirildi.

Hacivat Karagöz Gölge Oyunu Şenliği, tescilli Karagöz Sanatçısı Hayali Ahmet Aksoy, Usta Oyuncu Hayali Murat Bal ve Hayalbaz Sokak Sanatçısı Ata Taşkan tarafından sahneleniyor. Gösteriler yalnızca okullarda değil, sanat merkezleri, müzeler ve kütüphanelerde de izleyicilerle buluşuyor.

Çocuklara geleneksel gölge oyununu tanıtmayı ve yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, Ramazan ayı boyunca il merkezi ve ilçelerdeki okullarda düzenlenmeye devam edecek.