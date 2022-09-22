﻿Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

DHA- Olay, Çorlu Atatürk Meydanı’nda meydana geldi İddiaya göre, aracına haciz gelen 32 yaşındaki M.Ö., meydana çektiği aracını benzin döküp ateşe verdi.
Otomobil, alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Gözaltına alınan M.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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