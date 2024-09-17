Haciz işlemine gidip darbedilen avukata hakaret sanığına 11 ay hapis

Kaynak: DHA
Haciz işlemine gidip darbedilen avukata hakaret sanığına 11 ay hapis

Avukat Coşkun Özbek'e, haciz işlemine gittiği fabrikada darbedilmesi sonrası sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ercan K. , 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, Avukat Coşkun Özbek'e haciz işlemi sırasında darbedilmesi üzerine sosyal medya üzerinden hakaret eden Ercan K. (40), 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemi için bir fabrikaya giden Özbek'in, fabrika sahibi Serpil Y. tarafından saldırıya uğramasıyla başladı. Özbek, darp ve tehditler karşısında polise başvurdu ve saldırı görüntüleri kaydedildi. Serpil Y. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından dava açıldı.

Ercan K., olayla ilgili sosyal medyada hakaret içerikli yorum yaparak "biraz ahlak, paralı yalancılar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Coşkun Özbek, Ercan K. hakkında suç duyurusunda bulundu ve Ercan K., "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan yargılandı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ercan K.'ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve cezasında erteleme yapılmadı.

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