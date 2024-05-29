Hadebe Konya'dan ayrıldı

Kaynak: İHA
Hadebe Konya'dan ayrıldı

TÜMOSAN Konyaspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zimbabveli stoper Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

Konyaspor’a ara transfer döneminde gelen 28 yaşındaki Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı ekipten ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile paylaştı.

Hadebe, açıklamasında, “Konyaspor ailesine, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline, başkanıma ve bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Görev tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Ligde daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Hadebe, yeşil-beyazlı forma ile ligde 11, Ziraat Türkiye Kupasında da 1 maçta sahada yer aldı.

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