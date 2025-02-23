"Hadi Öldürsene Canikom" yeniden sahne aldı: Kahkahalar ve alkışlar bir arada

Kaynak: İHA
"Hadi Öldürsene Canikom" yeniden sahne aldı: Kahkahalar ve alkışlar bir arada

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun büyük ilgi gören "Hadi Öldürsene Canikom" oyunu, yeniden sahnelendi. Oyun, toplumsal baskılar ve tabuları mizahi bir dille işlerken, kadın oyunculara "En İyi Komedi Kadın Performansı" ödülü kazandırdı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören "Hadi Öldürsene Canikom" adlı oyunu, 21 Şubat Cuma günü Nurol Kültür Merkezi'nde yeniden sahnelendi.

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-2.jpg

Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanan oyun, kahkahalar ve alkışlarla izlendi.

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-1.jpg

Oğulcan Çelik'in yönetmenliğinde, Cansın Türkdoğan, Ziba Türk Ateş ve Sertaç Aydın'ın etkileyici performanslarıyla sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-3.jpg

Yoğun talep üzerine gelecek hafta da sahne alacak olan oyun için biletler, biletinial.com üzerinden temin edilebiliyor.

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-4.jpg

Toplumsal baskılar, sosyal yaralar ve tabuları mizahi bir şekilde işleyen "Hadi Öldürsene Canikom", kadın tiyatro oyuncularının performansıyla dikkat çekiyor.

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-5.jpg

Bu oyun, 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde "En İyi Komedi Kadın Performans" ödülünü kazanmıştı.

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-6.jpg

hadi-oldursene-canikom-yeniden-sahne-aldi-kahkahalar-ve-alkislar-bir-arada-yenicag-7.jpg

Son Haberler
İzmir’de Musa Eroğlu rüzgarı
İzmir’de Musa Eroğlu rüzgarı
Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor
Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor
Şırnak’ta iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör yaralı
İş makinesinin üzerine çığ düştü!
Emniyet kaldırımlardaki motosikletler için harekete geçti!
Emniyet kaldırımlardaki motosikletler için harekete geçti!
İmamoğlu'ndan 'Ramazan' hamlesi!
İmamoğlu'ndan 'Ramazan' hamlesi!