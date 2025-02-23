"Hadi Öldürsene Canikom" yeniden sahne aldı: Kahkahalar ve alkışlar bir arada

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören "Hadi Öldürsene Canikom" adlı oyunu, 21 Şubat Cuma günü Nurol Kültür Merkezi'nde yeniden sahnelendi.

Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanan oyun, kahkahalar ve alkışlarla izlendi.

Oğulcan Çelik'in yönetmenliğinde, Cansın Türkdoğan, Ziba Türk Ateş ve Sertaç Aydın'ın etkileyici performanslarıyla sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.

Yoğun talep üzerine gelecek hafta da sahne alacak olan oyun için biletler, biletinial.com üzerinden temin edilebiliyor.

Toplumsal baskılar, sosyal yaralar ve tabuları mizahi bir şekilde işleyen "Hadi Öldürsene Canikom", kadın tiyatro oyuncularının performansıyla dikkat çekiyor.

Bu oyun, 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde "En İyi Komedi Kadın Performans" ödülünü kazanmıştı.