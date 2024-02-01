HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

İ L A N

T.C.

HADİMASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2019/249 Esas

DAVALI MUSTAFA GEDİK

Davacı, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, MUSTAFA GEDİK ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAHİLİ DAVALI ABDULLAH TOPAK' ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.