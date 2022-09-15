Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu! ‘Psikolojik baskı’ iddialarına cevap verdi 

Dört ay önce evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in boşanma haberi magazin gündeminden düşmüyor. Hadise, dün avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açtı. Dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı.

"BASKI GÖRÜYORUM"

2. Sayfa'nın haberine göre; "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum." diyen Hadise'nin dilekçesinde "Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti." ifadelerine yer verildi.

3 MİLYONLUK YÜZÜĞÜ VE DÜĞÜN TAKILARINI İSTEDİ

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.

Mehmet Dinçerler ise boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

Hadise yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"ŞAHSIMA YAPILAN YAKIŞTIRMALAR YAKIŞIKSIZ"

Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu ve bir açıklama yaptı.

İşte Mehmet Dinçerler’in açıklaması:

"Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı. Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum"