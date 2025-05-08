Hadise dünyaca ünlü sanatçı ile poz verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise dünyaca ünlü sanatçı ile poz verdi

Hadise dünyaca ünlü R&B müziğin efsane ismi Usher ile sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ve her hareketiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez dünyaca ünlü R&B yıldızı Usher ile yaptığı paylaşım sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

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Son dönemde yurt dışındaki konserleriyle adından söz ettiren Hadise, sosyal medya hesabından Usher ile birlikte çekilen samimi pozlarını paylaştı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören bu karelerde, güzel şarkıcının kıyafeti de övgü topladı.

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Hadise, paylaştığı notla da dikkat çekti. Hadise, paylaşımının altına şu ifadeleri yazdı:

"Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana 'kayıp' diyecekler. Bırak istediklerini söylesinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Bu dünyada kendi rolünü yaratmak senin elinde."

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