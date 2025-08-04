Hadise gözyaşlarına boğuldu!

Harbiye sahnesinde yaptığı erotik danslarla adından söz ettiren Hadise "Robot değiliz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Harbiye konserindeki sahne kostümleri ve dansları gündem olmuş tepki çekmişti.

“KONUŞUN KONUŞUN DAHA ÇOK KONUŞURSUNUZ”

Erotik dansları yüzünden tepkilerin odağına yerleşen ünlü şarkıcı Hadise, gelen tepkilere Seda Sayan’ın eski bir videosunu paylaşarak yanıt verdi.

“ROBOT DEĞİLİZ”

Hadise şimdi de yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı klip hazırlıkları yaptığı anları kamera kaydına aldı.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Hadise'nin açıklamaları dikkat çekti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, ''Robot değiliz. Yorgunum. Ama biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor'' diye konuştu.

Hadise'nin ağladığı anlara destek mesajları yağdı.