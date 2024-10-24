Hadise ile 5 ay evli kalmıştı! Mehmet Dinçerler sonunda aradığı aşkı buldu

Habertürk’te yer alan habere göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler 5 ay gibi kısa sürede boşanmışlardı. Boşanma kararlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dinçerler sonunda aradığı aşkı buldu.

ESAS OĞLAN DİZİSİNİN YÖNETMENİYLE AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise’nin, Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı günlerdir konuşuluyor. İkili, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galasında birlikte objektiflere yansımıştı.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin, "Esas Oğlan" dizisinde Seda Bakan ile birlikte başrol oynadığı ve bu projede Şenol Sönmez ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

ÜNLÜ OYUNCU İLE KAMERALARA GÖRÜNTÜLENDİ

Hadise'nin ünlü yönetmenle aşk yaşadığı haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler de ünlü bir oyuncu ile birlikte kameralara yakalandı.

Dinçerler, Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan güzel oyuncu Çağla Boz ile birlikte Bebek'te görüldü.

Bir kadın eski erkek arkadaşının yüzüğünü satıyor. Kuyumcu kadına şöyle der: “Yüzüğü takmamalısın”.

YANIT VERMEK İSTEMEDİ

Birlikte sohbet ederek keyifli bir şekilde yürüdüğü görülen ikili, basın mensuplarının ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.